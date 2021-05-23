Эксперт назвала неожиданную причину роста цен на жилье

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с URA.RU назвала неожиданную причину роста цен на жилье.

По ее словам, одна из причин, почему цены на квартиры в новостройках пошли вверх является то, что в России подорожала рабочая сила и стройматериалы. При этом больше всего подорожала стоимость рабочей силы.

«Вообще гастарбайтеры, которые работали на стройках из-за пандемии уехали, а русские за те деньги, которые платили иностранцам, не будут работать», — сказала она. Эксперт пояснила, что сейчас повышается фонд оплаты труда и себестоимости.

Однако вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков не согласился с мнением Радченко. По его мнению, сейчас в стране много мигрантов.

Ранее ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов предсказал, что стоимость вторичного жилья в России может начать снижаться уже в начале осени 2021 года: активность на рынке недвижимости падает, поэтому продавцам придется конкурировать за покупателей.