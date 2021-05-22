Аналитик предсказал возвращение на рынок купленного в ипотеку жилья

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков предсказал в разговоре с URA.RU, что до половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами.

В связи с этим, по мнению аналитика, купленное жилье вернется на рынок. «А где-то может и вызвать падение цен, но в нашей стране кардинального падения нельзя ждать. Жадность задушит», — сказал он.

По его мнению, те, кто мог обслуживать ипотеку, они ее взяли тогда, когда она была не такой льготной. Сейчас же ипотеку берут те, кто соблазнился на небольшие проценты. Однако цены на жилье выросли, и по сути цена покупки стала больше, и платеж стал примерно таким же, как при той ипотеке, которая была 9-12 процентов. «По сути, это нехороший самообман», — сказал эксперт.

Ранее ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов предсказал, что стоимость вторичного жилья в России может начать снижаться уже в начале осени 2021 года: активность на рынке недвижимости падает, поэтому продавцам придется конкурировать за покупателей. К маю спрос на недвижимость начал снижаться, отметил эксперт. Это означает, что еще в течение двух-трех месяцев собственники будут пытаться продать жилье по ценам, которые были актуальны для периода высокого спроса.