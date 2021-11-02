Цены на жилье в России начали снижаться

В ВТБ сообщили, что новое жилье в Москве подешевело на 2 процента за октябрь

По итогам октября 2021 года средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках снизилась на 2,3 процента, до 277 тысяч рублей, говорится в материалах экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ), предоставленных «Ленте.ру».

В Московской области «квадрат» строящего жилья тоже начал дешеветь — за два последних месяца его стоимость снизилась на 0,8 процента, до 148 тысяч рублей. На рынке Санкт-Петербурга рост цен остановился, а в Ленинградской области средняя стоимость квадратного метра сократилась на 0,3 процента, до 122 тысяч рублей, подсчитали аналитики.

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«В остальных регионах в октябре произошло снижение цен на "первичку" примерно на 1 процент, в среднем до 82-83 тысяч [рублей за квадратный метр], — уточняют в ВТБ. — На вторичном рынке цены в целом по стране практически прекратили рост, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где они прибавили 1-2 процента в октябре».

Трендом нынешней осени становится корректировка цен на рынках недвижимости мегаполисов, констатируют аналитики: стоимость первичного жилья постепенно снижается, вторичного — стабилизируется.

По оценке специалистов, за десять месяцев текущего года российские банки выдали 4,6 триллиона рублей ипотеки, что на 35 процентов больше, чем в том же периоде 2020-го. Всего по итогам 2021-го в стране может быть оформлена ипотека на рекордные 5,8 триллиона рублей, прогнозируют в ВТБ.

Ранее стало известно, что средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России увеличилась в октябре 2021-го на 1,7 процента, до 88,2 тысячи рублей. Средняя стоимость готовой квартиры выросла на 1,9 процента, вплотную приблизившись к психологической отметке в 5 миллионов рублей.