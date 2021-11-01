Названы пять самых дорогих городов России

Москва возглавила рейтинг самых дорогих мегаполисов России, составленный аналитиками портала SuperJob по итогам опроса экономически активного населения страны. Результаты исследования опубликованы на сайте сервиса.

Материалы по теме Скиньте денег. На рынке жилья в Москве началась массовая распродажа квартир. Как их купить дешевле? «Здесь люди не могут жить» Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»

В опросе приняли участие жители 16 городов-миллионников. Выяснилось, что москвичи чаще других называют свой город дорогим — 64 процента столичных жителей высказали такое мнение. В пятерку дорогих также попали Уфа (высокую стоимость проживания в городе отметили 60 процентов опрошенных), Казань (58 процентов), Краснодар (57 процентов) и Ростов-на-Дону (54 процента).

В топ-10 рейтинга оказались, помимо вышеперечисленных городов, Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Красноярск и Омск. Самым недорогим среди 16 миллионников признан Челябинск — всего 28 процентов его жителей считают город недешевым.

Резиденты большинства мегаполисов сообщили, что самое дорогое в их городах — это жилье, жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, различные услуги (медицинские, бытовые, развлечения), проезд на транспорте, бензин, питание в кафе и ресторанах.

Ранее были названы города России с реактивно дорожающим готовым жильем. Список возглавили Краснодар и Екатеринбург. Кроме того, в него попали Нижний Новгород, Казань и Москва. Наименьший рост стоимости вторичных квартир зафиксирован в Санкт-Петербурге и Волгограде.