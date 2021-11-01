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Названы пять самых дорогих городов России

SuperJob: Москва и Уфа возглавляют рейтинг самых дорогих российских мегаполисов
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Москва возглавила рейтинг самых дорогих мегаполисов России, составленный аналитиками портала SuperJob по итогам опроса экономически активного населения страны. Результаты исследования опубликованы на сайте сервиса.

В опросе приняли участие жители 16 городов-миллионников. Выяснилось, что москвичи чаще других называют свой город дорогим — 64 процента столичных жителей высказали такое мнение. В пятерку дорогих также попали Уфа (высокую стоимость проживания в городе отметили 60 процентов опрошенных), Казань (58 процентов), Краснодар (57 процентов) и Ростов-на-Дону (54 процента).

В топ-10 рейтинга оказались, помимо вышеперечисленных городов, Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Красноярск и Омск. Самым недорогим среди 16 миллионников признан Челябинск — всего 28 процентов его жителей считают город недешевым.

Резиденты большинства мегаполисов сообщили, что самое дорогое в их городах — это жилье, жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, различные услуги (медицинские, бытовые, развлечения), проезд на транспорте, бензин, питание в кафе и ресторанах.

Ранее были названы города России с реактивно дорожающим готовым жильем. Список возглавили Краснодар и Екатеринбург. Кроме того, в него попали Нижний Новгород, Казань и Москва. Наименьший рост стоимости вторичных квартир зафиксирован в Санкт-Петербурге и Волгограде.

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