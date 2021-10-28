Названы города России с реактивно дорожающим жильем

SRG: Краснодар и Екатеринбург лидируют по темпам роста цен на вторичное жилье в России

По итогам октября 2021-го Краснодар назван абсолютным лидером среди крупных российских городов по темпам роста цен на вторичное жилье, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой группой SRG.

По данным аналитиков, за месяц средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья Краснодара выросла на 15,6 процента, за год — почти на 50 процентов. В среднем квадратный метр в городе стоит 82,6 тысячи рублей.

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Второе место в рейтинге городов с реактивно дорожающим жильем занял Екатеринбург — там «квадрат» за октябрь прибавил в цене 5,3 процента (до 88,4 тысячи рублей). В тройку лидеров также включили Нижний Новгород, где стоимость жилья выросла на пять процентов. Казань — на четвертом месте (плюс 4,6 процента в октябре).

Москва замкнула пятерку: там вторичное жилье за месяц подрожало на четыре процента, до 275,7 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты.

Наименьший рост стоимости вторичных квартир зафиксирован в Санкт-Петербурге и Волгограде — плюс 1,97 и 1,64 процента соответственно. В среднем по 20 крупнейшим городам России стоимость готового квадратного метра увеличилась почти на четыре процента, до 84,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что средняя цена готовой квартиры в России приблизилась к психологической отметке в пять миллионов рублей, составив по итогам октября 4,98 миллиона. Объем предложения на вторичном рынке за год сократился на треть за счет повышенного спроса.