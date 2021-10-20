Россиянам назвали популярные города страны для романтического отдыха в ноябре

Ялта, Сочи и Санкт-Петербург стали популярными городами для отдыха вдвоем в ноябре

Россиянам, планирующим романтическое путешествие, назвали популярные города страны, где можно отдохнуть вдвоем в ноябре. Список таких мест составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Специалисты сервиса подготовили рейтинг популярных направлений, проанализировав данные бронирования жилья туристов в российских городах с 1 по 30 ноября 2021 года. Так, самым востребованным местом для романтического отдыха в ноябре стала Ялта. Второе место заняло Сочи, следом идет северная столица — Санкт-Петербург.

Россияне также захотели отправиться в путешествие вдвоем в Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону, Москву, Казань, Владивосток и Ярославль.

По статистике, дешевле всего туристам обойдется ночь в гостинице Калининграда (от 1,6 тысячи рублей), наиболее дорогой вариант проживания — в Москве (4,4 тысячи рублей). По статистике, 66 процентов пар предпочитает останавливаться в отелях, 31 процент снимает квартиры.

Ранее в октябре россиянам назвали пять причин для поездки на Красную поляну осенью. Так, в это время года на горнолыжном курорте становится меньше туристов, а цены на проживание снижаются. Помимо прочего, природа в сентябре-октябре становится особенной красочной.

