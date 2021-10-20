Россиянам назвали пять причин для поездки на Красную поляну осенью

Осенью на горнолыжном курорте Красная Поляна возле Сочи становится меньше туристов, цены на проживание снижаются. Кроме того, природа в это время становится особенной красочной. «Комсомольская правда» назвала пять причин, по которым стоит посетить курорт осенью.

Первая — увидеть осеннюю природу в горах. Деревья здесь начинают желтеть в конце сентября-начале октября. В это же время вершины гор покрываются первым снегом. Во-вторых, осенью на вершине Роза Пик особенно живописный закат. Как пишет автор материала, освещение меняется здесь буквально каждую минуту.

В-третьих, здесь можно заняться ходьбой. На склонах, где зимой прокладывают лыжные трассы, есть пешеходные и велосипедные тропы. Часть из них доступна новичкам: пройти из можно без специальной физической подготовки. Кроме того, проход по тропам на Красной Поляне бесплатный. Заплатить придется только за билет на подъемник.

Осенью на курорте можно отдохнуть от толпы: в это время здесь низкий сезон, приезжают в основном лишь любители пеших прогулок. Наконец, с конца сентября по первую половину декабря отдых на Красной Поляне дешевле, чем в другое время года. Цены снижаются на гостиницы, развлечения, подъемники и даже на пакетные туры.