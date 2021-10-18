В Нальчике появится лавандовый сквер

В санаторно-курортной зоне Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии, появится лавандовый сквер площадью 6,5 гектара. Сквер планируют также украсить малыми архитектурными формами и построить там кафе с оранжереей. Об этом директор института развития города «Арт-зал "Платформа"» Оксана Шухостанова рассказала ТАСС.

«Предполагается, что первый в СКФО лавандовый сквер привлечет отдельные экскурсионные туры из соседних регионов и будет интересен туристам, задержавшимся в Нальчике», — рассказала она. Отмечается, что в проекте предусмотрено создание новых сквозных маршрутов, а также смотровых площадок и павильон-кафе.

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