В Забайкалье открыли экологическую тропу

Новая «Экотропа» открылась на территории лесного массива Петровско-Забайкальского района. Об этом сообщает «Российская Газета».

Отмечается, что тропа оборудована новыми скамьями, информационными щитами. Также обустроен поэтический уголок, и подготовлена учебная зона для занятий с детьми в экошколе. «В день открытия для гостей была проведена познавательная экскурсия, в ходе которой посетители узнали, как сохранить леса, реки, ручьи и тем самых сберечь водные ресурсы озера Байкал», — сообщили в министерстве культуры Забайкальского края.

Открытие «Экотропы» состоялось в рамках реализации проекта «Думай о будущем — сохрани Байкал». Его цель — сформировать экологическое мировоззрение у подрастающего поколения через развитие экологического добровольчества.

Ранее в августе границы Даурского заповедника в Забайкалье расширили на десятки тысяч гектар. Так, территория, входящая в особо охраняемую, выросла до 84,8 тысячи гектаров.