В Забайкалье площадь заповедника увеличили на десятки тысяч гектар

В Забайкалье границы Даурского заповедника расширили на десятки тысяч гектар. Об этом сообщается на ChitaMedia со ссылкой на постановление председателя правительства Михаила Мишустина.

Исходя из документа, территория, входящая в особо охраняемую, вырастет до 84,8 тысячи гектар.

К заповеднику будут присоединены 11 участков, расположенных в Борзинском и Ононском районах.

Отмечается, что принятые меры позволят решить проблемы разобщенности отдельных территорий охраняемой природной зоны и ее малый размер.

Новые участки Даурского заповедника должны быть поставлены на кадастровый учет в Росреестр до 1 сентября.

Ранее в августе сообщалось, что в Алтайском крае запустят новый маршрут экотура по Тигирекскому заповеднику. В ближайшее время туристы смогут пройти по нему и посетить такие памятники природы как горы Чайная, Листвяжная Грива, Шляпная, Синюха, а также «Разрез силура Тигирек», пещеры Драгунская и Логово Гиены.