Россиянин уволился с работы и отправился в кругосветное путешествие автостопом

25-летний житель деревни Вологодской области Денис Окунев уволился с работы и отправился в кругосветное путешествие автостопом. Первым у него на пути был Череповец. Об этом сообщают «Вести Вологда».

Окунев прошел уже более семи тысяч километров и достиг побережья озера Байкал. Он рассказал, что отправился в путешествие практически без денег.

Следующие у него на пути — Вологда, Ярославль, Москва. Объехав всю Россию, Окунев планирует выезжать зарубеж. При этом он признался, что не знает иностранных языков.

Ранее 72-летний житель Казани Алмаз Алеев за девять месяцев совершил кругосветное путешествие на яхте. Он планировал путешествие около 20 лет — в 1980 году Алеев начал ходить на небольшой яхте и принимать участие в регатах. Несмотря на пандемию, к кругосветному плаванью удалось подготовиться в течение года.