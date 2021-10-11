72-летний россиянин совершил кругосветное путешествие на яхте из Казани

Алмаз Алеев из Казани совершил кругосветное путешествие на яхте за девять месяцев

72-летний житель Казани Алмаз Алеев за девять месяцев совершил кругосветное путешествие на яхте. О своем плаванье пенсионер рассказал в интервью газете «Известия».

Россиянин планировал свое путешествие около 20 лет — в 1980 году он начал ходить на небольшой яхте и принимать участие в регатах. Несмотря на пандемию, к кругосветному плаванью удалось подготовиться в течение года.

«Наверное, эта мысль в голове с самого начала сидела. Для нас, яхтсменов, кругосветка — это как Эверест для альпинистов», — объяснил Алеев.

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Обойти земной шар яхтсмену с помощниками удалось за девять месяцев — путешествие посвятили столетию со дня образования Татарской Советской Социалистической Республики (ТАССР). До увлечения морем, Алеев 12 лет работал штурманом гражданской авиации. Как признался пенсионер, между морем и небом много общего.

«Что такое парус? Это как крыло самолета. У него тоже есть подъемная сила своя. Так что две этих стихии очень похожи», — отметил яхтсмен.

Ранее в августе житель Рязани Вячеслав Мелин был официально признан первым россиянином, который совершил путешествие вокруг Северного полюса на парусной яхте. Мужчина был в составе экспедиции под руководством немецкого путешественника и мореплавателя Арведа Фукса.