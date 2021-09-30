Турист три года ездил по дорогам России и поделился опытом

Путешественник Руслан Внедорожный посетил 43 региона России, проведя в пути три года. В разговоре с «Российской газетой» он поделился опытом.

Сейчас турист находится на Кавказе. Пик пандемии коронавируса он провел в горах Осетии, а сейчас отправился в Кабардино-Балкарию, чтобы открыть цех по изготовлению трейлеров для путешествий.

Внедорожный отметил, что дороги в стране в порядке, федеральные трассы находятся в идеальном состоянии. По его словам, автотрип позволяет побывать в незаезженных, порой глухих местах. «Я выбрал внедорожник. Сам подготовил его, провел реальный тест-драйв. Дом на колесах строил под автомобиль. Начинку собирал в магазине товаров для дома и строительства. Приобрел фанеру, саморезы, герметик, утеплитель. Это была настоящая стройка. Но если есть тяга к чему-либо, цель, то придешь к ней не зависимо от образования. Тем более, сегодня на любой вопрос ответит интернет», — поделился он.

В доме на колесах туриста умещаются кухня, спальня и рабочий кабинет. В нем есть все, чтобы автономно прожить месяц. На менее чем пяти квадратных метрах расположены холодильник, и маленький морозильник, водопровод, мойка, стиральная машинка на три кило белья, плита с несколькими степенями защиты от утечки газа и газовый баллон. Есть шкаф для одежды, полноценное спальное место. При откидывании оно превращающееся в рабочий стол.

Энергии от солнечных батарей хватает и для зарядки телефона, и полноценной работы сварочного аппарата. Есть также генератор.