Раскрыты различия в предпочтениях мужчин и женщин в поездках по России

Российские туристы раскрыли свои основные предпочтениях во время путешествий по России. Мужчины и женщины чаще предпочитают отдыхать в разных городах, следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob, сообщает РБК.

Отмечается, что самым популярным направлением оказался Санкт-Петербург. Там хочет провести отпуск пятая часть участников исследования (20 процентов). При этом отправиться в северную столицу хочет 24 процента женщин и около 15 процентов мужчин.

Кроме того, разница в выборе ответов заметна при голосовании за Крым — там хотят отдохнуть семь процентов респондентов, из них восемь процентов женщины и только пять процентов мужчины.

Далее следует Нижний Новгород, куда в ближайшее время планируют отправиться три процента россиян (четыре процента женщин и один процент мужчин), и Горно-Алтайск, где также хотят побывать три процента опрошенных (четыре процента женщин и два процента мужчин).

Ранее сообщалось, что за время пандемии коронавируса у отечественных туристов появились новые пристрастия в поездках. Россияне перестали планировать отдых заранее, больше чем за полгода. Кроме того, путешественники чаще стали самостоятельно организовывать отпуск при помощи различных интернет-сервисов по бронированию жилья или билетов онлайн.