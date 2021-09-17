Стало известно о новых пристрастиях россиян в путешествиях

За время пандемии у россиян появились новые пристрастия в путешествиях. Об этом стало известно из подкаста «Куда можно», ведущим которого является PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Первой особенностью эксперт назвал «стейкешн» — производное от английских слов stay (остаться) и vacation (отпуск). Так он описал недолгий по продолжительности отдых, например, в соседнем городе или регионе. К «стейкешну» также относятся выходные в отеле или в глэмпинге.

Кроме того, по мнению специалиста, из-за удаленного режима работы все больше и больше россиян будут стараться совмещать путешествия и должностные обязанности. Например, сейчас туристов интересует в отелях стабильный и быстрый интернет, доступные розетки, эргономичные столы и стулья. Некоторые гостиницы начали предлагать своим гостям услуги репетиторов для детей и беседки для работы возле бассейнов.

Еще одно пристрастие — самостоятельная организация отпуска, с помощью различных интернет-сервисов по бронированию жилья или билетов онлайн. Кроме того, туристы стараются не планировать отдых заранее, больше чем за полгода.

Ранее в сентябре стюардесса назвала самые раздражающие действия пассажиров самолета. Больше всего, по ее словам, членов экипажа выводят из себя одергивания путешественников. Также бортпроводница призналась, что членам экипажа не нравится, когда пассажиры вызывают их для того, чтобы выбросить остатки еды или использованную одноразовую посуду.