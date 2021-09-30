Путешествия
 
Последние новости
В Минэнерго отреагировали на просьбы Европы нарастить экспорт угля
Рианну обвинили в оскорблении целой расы из-за причесок моделей на ее шоу
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающих лосинах
Звезда «Ведьмака» заявил о желании сыграть злодея в фильме про Джеймса Бонда
Российские автошколы начнут обучать вождению на автомагистралях
Заболевшие ОРВИ россияне пройдут тестирование на антиген к COVID-19 в Москве 
У родителей главреда The Insider начали обыски
На Украине назвали обезьяной пообещавшего России серьезные проблемы главу МИД
Руководителей сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» признали виновными в гибели людей
Предполагаемый убийца студенток в Гае скрылся на машине
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в Египте

В АТОР назвали оптимальную стоимость недельной путевки в Египет
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Оптимальная стоимость туров на курорты Египта начинается от 62 тысяч рублей за двоих. Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения турфирм и назвали самые выгодные из них, соответствующая информация появилась на сайте объединения.

Так, наиболее привлекательные по цене путевки предлагает компания «ПАКС» — стоимость недельного отдыха в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» в октябре для двоих путешественников обойдется в 856 долларов (примерно 62,2 тысячи рублей), в пятизвездочной гостинице — 1056 долларов (76,8 тысячи рублей).

Как Россия пережила кризис 2008 года и влюбилась в хипстеров
Читать

Стоимость туров у компании «Интурист» начинается от 82,3 тысячи рублей — такую сумму отдыхающие заплатят за недельный отдых в отеле категории четыре звезды с питанием по системе «все включено» для двоих. Паркетный тур на десять ночей в пятизвездочной гостинице обойдется в 106,2 тысячи рублей.

Туроператор TEZ Tour предлагает приобрести путевки в республику на семь дней с вылетом в октябре за 82 тысячи рублей на двоих.

Ранее в сентябре власти Египта ввели новые правила получения виз для иностранных туристов, в том числе из России. Теперь путешественники могут оформить электронный въездной документ для посещения страны на официальном портале министерства внутренних дел республики и оплатить онлайн консульский сбор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам назвали новые правила получения визы в Египет
Названа дата открытия нового египетского курорта для россиян
Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Кипре в бархатный сезон
Путешествия
Путешествия00:01 4 июня

«Куда ты летишь, тебя же сожрут!»

Как поездка на крошечный французский остров навсегда изменила жизнь россиянки
00:1327 сентября

Тела троих альпинистов спустили с Эльбруса

15:3026 сентября

За телами погибших на Эльбрусе отправили спасателей из МЧС

09:2326 сентября

Помощник гида назвал ошибку туристов на Эльбрусе

Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
14:2225 сентября

Двух пострадавших при восхождении на Эльбрус выписали из больницы

13:1425 сентября

Покоривший Эльбрус альпинист назвал главную опасность горы

12:4625 сентября

Альпинист оценил действия гидов во время смертельного происшествия на Эльбрусе

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
12:4525 сентября

Российский аэропорт оцепили из-за подозрительного устройства

20:5024 сентября

Американец раскрыл способ правильно собрать чемодан и вызвал удивление в сети

20:3524 сентября

Россияне массово захотели уехать на Новый год в одну пляжную страну

Россия
Заболевшие ОРВИ россияне пройдут тестирование на антиген к COVID-19 в Москве
«Врачи не верили, что выживу»
Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
Еще одному торговому центру в Москве пригрозили закрытием на три месяца
«Не за себя боялась, а за своих мужчин»
 
В Кремле оценили слова Берлускони о Путине
Охваченные огнем дома в российском селе попали на видео
Все материалы
Мир
В МИД России оценили домыслы о «гаванском синдроме» у дипломатов США в Берлине
Дефицит демократии.
В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
В МИД России призвали Чехию не политизировать дело Франчетти в угоду Киеву
«Меркель оставляет после себя бедлам»
В бундестаг идут пророссийские националисты. Как изменится Германия после выборов?
Ким Чен Ын отсутствовал на открытии сессии парламента Северной Кореи
«Ислам станет игрушкой в руках террористов»
Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти
В МИД указали на дискриминационные вакцинные ограничения на сессии ПАСЕ
Все материалы
Бывший СССР
Появилось видео с места проведения спецоперации КГБ Белоруссии в Минске
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
Подтверждена правомерность применения оружия сотрудником КГБ в ходе спецоперации
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
Родственники застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии прокомментировали инцидент
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
На Украине назвали «поимевшего» страну больше всех западного партнера
Все материалы
Экономика
Курс евро упал
Потребителей призвали к ответственности.
Готовы ли россияне к экологичному потреблению?
Держатели карт «Мир» вернут до 2000 рублей за покупки на Vprok.ru Перекресток
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Контракт Венгрии и России поставил под угрозу газовую систему Украины
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Сбер провел сессию по финансированию климатической повестки
Все материалы
Силовые структуры
Руководителей сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» признали виновными в гибели людей
Илья Сачков«Легко назначать шпионами»
Основателя Group-IB обвинили в госизмене. Почему таких дел в России становится все больше?
Предполагаемый убийца студенток в Гае скрылся на машине
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший судья сравнил рост числа дел по госизмене в России с 30-ми годами в СССР
«Видеть цель, не замечать препятствий»
Какие испытания проходят бойцы российского спецназа, чтобы попасть в его элиту
Появилось видео ФСБ с поимкой готовившего теракт во Владивостоке неонациста
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта загадка следов животных в австралийских кварцитах
В Samsung придумали способ копировать человеческий мозг.
Как искусственный интеллект изменит технологии будущего?
Украина сорвала программу по замене советских внедорожников
Партнерский материал
Рассеянный склероз.
Что общего с забывчивостью?
В США оценили российскую «Царь-пушку»
В Китае создали дрон с суточной автономностью
Советская контратака в деревне, Западный фронт, октябрь 1941 года«Катастрофы можно было избежать»
Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом
Все материалы
Спорт
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Все материалы
Культура
Татьяна Лазарева призналась в длительном приеме антидепрессантов
Бог из машины.
В прокат выходит фильм «Титан» о забеременевшей от автомобиля убийце. Почему он победил в Каннах?
Одна из самых известных в мире картин оказалась подделкой
«Люди не понимали, что происходит»
Как Россия столкнулась с кризисом 2008 года, влюбилась в хипстеров и новый рэп
Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар»
Иван Денисович меняет профессию.
В России сняли фильм по легендарной повести Солженицына. Почему его нужно смотреть?
Солистка группы «Винтаж» получила сотрясение мозга на репетиции
Все материалы
Интернет и СМИ
В Кремле прокомментировали блокировку каналов RT на YouTube
«Это сводит меня с ума»
Блогерша делает макияж и рассказывает о каннибалах и расчленителях. Почему это смотрят миллионы?
В Белоруссии заблокировали «Комсомольскую правду»
«Афиша» перезапустила YouTube-канал роликом к 50-летию Дельфина
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
В России пригрозили заблокировать YouTube за удаление каналов RT
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
Все материалы
Ценности
17-летняя дочь Хайди Клум снялась в прозрачном платье для обложки журнала
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды
Девушка увеличила грудь и разбогатела на продаже голых фото назло одноклассникам
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Москвички отказались от каблуков
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
107-летняя женщина назвала секрет долголетия
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Пара женилась, развелась и вновь женилась ради спасения отношений
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.
Как их дерзкий план превратился в комедию?
Мужчина зашел в газетный киоск и разбогател на 10 миллионов рублей
Немецкий криминальный сериал «4 квартала» о ливанской мафии в БерлинеСемья обокрала музей на миллиард евро.
Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
38-летний отец четырех детей отказался от прививки и умер от COVID-19
Все материалы
Редкий Volkswagen Polo с разноцветным кузовом выставили на продажу в России
Семья в шоке: самые дикие минивэны
Porsche, которого не было, «формульный» Renault и другие безумные однообъемники
Jeep представил новый Grand Cherokee
Восемь необычных внедорожников, о которых вы могли не знать
Они были до Urus и Bentayga
Первый электрический Rolls-Royce получил имя Spectre
Понаехали: Toyota Tundra и другие «неамериканские» пикапы в Штатах
Эти модели разработали специально для Северной Америки
Volkswagen раскрыл российские цены обновленного Teramont
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
Уфимский дирижер стал лауреатом Всероссийского музыкального конкурса
Показ фильма российского режиссера Киры Коваленко пройдет в Новосибирске
Все материалы