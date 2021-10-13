Мужчина бросил работу в офисе ради мечты жизни и провел пандемию в путешествиях

Житель Словакии бросил работу ради путешествий и объездил весь мир за два года пандемии

Словацкий турист бросил офисную работу ради мечты всей жизни и отправился в кругосветное путешествие на два года. Своими эмоциями и впечатлениями от поездки по миру он поделился с CNN.

В декабре 2019 года Томас Хромяк (Tomas Hromjak) из Словакии решил осуществить мечту всей жизни и поехал в Азию, где провел пару месяцев и посетил такие страны, как Сингапур, Вьетнам, Лаос и Мьянма.

Однако из-за начавшейся в мире пандемии коронавируса и, как следствие, массового закрытия границ словаку пришлось задержаться в некоторых местах на несколько месяцев, а не на две недели, как он рассчитывал ранее.

Так, в марте 2020 года он прилетел в Королевство Тонга, где провел 222 дня вместо 15 запланированных. Тем не менее Хромяк решил не сдаваться и не возвращаться домой, пока не посетит все желаемые страны.

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После смягчения ограничений он отправился в Южную Америку — первым делом мужчина посетил Мексику, а после — Эквадор, Чили, Перу и Панаму. По словам путешественника, сейчас все больше стран вводят ограничения на въезд для невакцинированных туристов, поэтому список мест, куда он еще может попасть, становится короче. Словак планирует вернуться домой к Рождеству, сделать прививку и продолжить ездить по миру дальше.

«Я думаю о том, чтобы продолжить путешествовать, потому что я пока не знаю, захочу ли я когда-нибудь вернуться к тому, что делал до этого. Раньше я слишком много прыгал с места на место, но теперь я замедлился и больше не чувствую себя туристом», — объяснил Хромяк.

Ранее в октябре российских яхтсмен Андрей Воробец отправился в большое путешествие и на год застрял на пиратском острове. В настоящее время Воробец ждет оформления необходимых бумаг и надеется, что к декабрю сможет покинуть порт и добраться до главной точки своей экспедиции — до самого южного города земли Ушуаи, минуя опасный пролив Дрейка.