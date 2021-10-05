Россиянин отправился в большое путешествие и на год застрял на пиратском острове

Российский яхтсмен пошел в путешествие по Европе и застрял на острове пиратов

Российский яхтсмен из-за пандемии на год застрял на пиратском острове у берегов Бразилии. Об этом пишет РЕН ТВ.

Путешествие яхтсмена Андрея Воробца длится уже два года — 17 сентября 2019 года россиянин стартовал из порта Таллин (Эстония) и дошел до немецкого города Любек. Там яхтсмен принял решение пересечь Европу с севера на юг в зимний период.

В Марселе (Франция) Воробец вышел в Средиземное море, далее он прошел через Гибралтар, Канарские острова (Тенерифе), острова Зеленого Мыса и 22 апреля добрался до Рио-де-Жанейро. Из-за начавшейся в мире пандемии коронавируса путешественнику пришлось задержаться в бразильском порту Гуаружа почти на год.

В настоящее время Воробец ждет оформления необходимых бумаг и надеется, что к декабрю сможет покинуть порт и добраться до главной точки своей экспедиции — до самого южного города земли Ушуаи, минуя опасный пролив Дрейка.

Ранее, в сентябре, российский турист застрял в Непале на два года после того, как после его прибытия в стране был введен локдаун на фоне пандемии коронавируса. Мужчина живет на пенсию по инвалидности третьей группы в размере 8,7 тысячи рублей. Он заявил, что готов взять у кого-нибудь деньги в долг, чтобы выбраться из Непала, а потом найти работу и выплачивать их за счет пенсии.