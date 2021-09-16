РЕН ТВ: российский турист застрял в Непале на два года из-за локдауна на фоне пандемии

Российский турист на два года застрял в Непале после того, как после его прибытия в стране был введен локдаун на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал мужчина, его туристическая виза была оформлена на месяц, а власти Непала пообещали бесплатно их продлевать, пока не откроются международные рейсы.

У россиянина начался абсцесс горла и появились проблемы со зрением. Однако он не может посетить больницы, поскольку является нелегалом. Мужчина живет на пенсию по инвалидности третьей группы в размере 8700 рублей. Он заявил, что готов взять у кого-нибудь деньги в долг, чтобы выбраться из Непала, а потом найти работу и выплачивать их за счет пенсии.

Мужчина отказался представиться, так как боится, что о произошедшем с ним узнает его мать и «не выдержит».

Ранее российские туристы рассказали, как отправились на отдых в Непал и застряли там на год из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Одна из них отметила, что даже после открытия аэропорта Катманду с 1 сентября прошлого года не все отдыхающие смогли вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты. Кроме того, власти Непала обязали путешественников платить за продление виз по три доллара в день. При этом при просрочке платежа туристам начислялся штраф в размере пяти долларов в сутки, что привело к накоплению отдыхающими огромных долгов.