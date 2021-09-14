Российским туристам объяснили правила въезда в Испанию

Российские туристы, привитые одобренными ВОЗ и ЕМА вакцинами, смогут въехать в Испанию

Российские туристы, привитые одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратом, смогут въехать на территорию Испании. Об этом сообщает ТАСС.

«Как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины „Спутник V” одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании», — объяснили в генконсульстве правила въезда.

Также в генконсульстве понадеялись на скорое восстановление взаимных туристических потоков между странами.