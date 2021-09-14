Россияне застряли в азиатской стране на год и накопили огромные долги

Российские туристы поехали в Непал и застряли там на год из-за пандемии коронавируса

Российские туристы отправились на отдых в Непал и застряли там на год из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Своей историей одна из путешественниц поделилась с порталом Tourdom.ru.

Россиянка рассказала, что туристы прибыли в азиатскую страну еще накануне пандемии и единственным способом покинуть республику был вывозной рейс, назначенный на 20 апреля 2020 года. «Не все смогли им воспользоваться: кто-то был заблокирован в горах, кто-то уже имел обратный билет на более поздние даты», — пояснила девушка, отметив, что даже после открытия аэропорта Катманду с 1 сентября прошлого года не все отдыхающие смогли вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.

Кроме того, власти Непала обязали путешественников платить за продление виз по три доллара в день. При этом при просрочке платежа туристам начислялся штраф в размере пяти долларов в сутки, что привело к накоплению отдыхающими огромных долгов.

«У каждого из нас за год накопилось по 3000 долларов и более долга. Пока мы его не погасим, нас не посадят на авиарейс. Мы фактически оказались в заложниках в маленькой горной стране», — пожаловалась россиянка.

Отмечается, что сотрудники диппредставительства России в Непале в курсе всех происходящих с соотечественниками событий. «Посольство РФ просило непальскую сторону рассматривать ситуацию с нашими гражданами как гуманитарную и позволить им покинуть страну без уплаты штрафных санкций, но пока понимания не получило», — рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Михаил Сковородников.

Дипломат заявил, что вопрос о вынужденно остающихся в Непале туристах, в том числе российских, планируется поднять на международных площадках в ближайшее время.

Ранее в июле российских путешественников массово изолировали на Кубе из-за положительных результатов тестов на коронавирус. Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что со 106 россиян был снят режим самоизоляции из-за отрицательных анализов, еще 86 туристов должны сдать повторный ПЦР-тест — в случае отрицательного результата они также смогут продолжить отдых.

