Облетевший почти весь мир американец вернулся на Сахалин

Облетевший почти весь мир американец Маеда Шинджи вернулся на Сахалин

В аэропорту Южно-Сахалинска встретили кругосветного путешественника из США Маеда Шинджи. Об этом сообщает skr.su.

Отмечается, что путешественник сейчас совершает кругосветное путешествие во имя всех детей в мире, дальнейший путь лежит на родину, через Магадан.

До Сахалина Шинджи побывал в Канаде, Гренландии, Исландии, Франции, Греции, Египте, Бахрейне, Пакистане, Индии, Шри Ланке, Тайланде, Египте, Бахрейне, Филиппинах, Корее, Японии. До этого путешественник возвращался на Сахалин летом.

Шинджи родился в Японии, но сейчас живет в США. С 2005 года он летает на дальние расстояние. Впервые из США до Сахалина путешественник долетел за 36 дней.