Названа дата открытия популярной пляжной страны для россиян

Власти Вьетнама, популярной пляжной страны среди российских отдыхающих, откроют остров Фукуок и провинцию Кханьхоа для иностранных путешественников с 20 ноября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В настоящее время Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль для иностранных туристов, при этом приоритет будет отдаваться российским туристам с ноября 2021 года на острове Фукуок. После этого мы рассмотрим возможность открытия туристических зон в некоторых других местах», — рассказал посол республики в Москве Данг Минь Кхой в интервью РИА Новости.

Уточняется, что с 20 ноября 2021 года по 20 марта 2022-го иностранцы смогут прилететь на Фукуок только в рамках пакетных туров, самостоятельных путешественников в страну пускать не будут. Остров будет принимать от трех до пяти тысяч отдыхающих в месяц, с 20 марта по 20 июня 2022 года — от пяти до десяти тысяч человек ежемесячно.

Также отмечается, что с конца ноября планируется открытие провинции Кханьхоа. При этом прибывшие с ноября до конца 2021 года иностранцы должны будут останавливаться на изолированных пляжных курортах на Лонг-Бич на полуострове Камрань. С января по март путешественникам будет разрешено посещать больше туристических мест на островах в заливе Нячанг.

Ранее в сентябре власти Вьетнама заявили, что будут пускать в страну привитых отдыхающих и перенесших не раньше чем за 12 месяцев до приезда коронавирус туристов. Также при въезде в республику путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста.