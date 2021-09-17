Таиланд отложил открытие Бангкока для иностранных туристов

Власти Таиланда приняли решение перенести дату открытия Бангкока для вакцинированных иностранных путешественников с 1 октября на 15 октября из-за низких темпов вакцинации. Об этом пишет «Интерфакс».

«Предложение правительства страны открыть Бангкок для иностранных туристов с прививкой отложено с 1 на 15 октября из-за небольшого числа вакцинированных в столице», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре стало известно, что с 1 октября власти Таиланда откроют для иностранных туристов несколько курортных регионов — среди них Паттайя, Хуахин и Чиангмай. Отмечается, что при въезде путешественники обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Кроме того, туристы должны сдать еще три теста во время пребывания в Таиланде.