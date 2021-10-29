Россияне назвали популярные города-призраки для путешествий на Хеллоуин

Большинство россиян захотели отправиться на Хеллоуин в заброшенный киногородок в Крыму

Россияне выбрали самые популярные города-призраки страны, куда бы они хотели отправиться в путешествие на Хеллоуин. Об этом стало известно из результатов опроса пользователей сети, который провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Большинство россиян (28,6 процента) назвали самым желанным местом для путешествий заброшенный киногородок в Крыму. Второе место досталось «умирающему» военному городу Буран в республике Карелия — за этот вариант проголосовали 25 процентов респондентов. Замкнул тройку лидеров Рыбацкий поселок в Краснодарском крае, набрав 12,5 процента голосов.

Также среди интересных локаций оказались заброшенный город Тырныауз в Кабардино-Балкарии и поселок Хальмер-Ю в республике Коми — их отметили по семь процентов участников опроса. Кроме того, россияне вспомнили про затопленную Мологу в Ярославской области (5,4 процента).

Город-призрак Старая Губаха в Пермском крае, несуществующий рабочий поселок Курша-2 в Рязанской области, село Чаронда в Вологодской области и секретный закрытый Финвал на Камчатке назвали приблизительно по 3,6 процента респондентов.

Ранее в октябре россияне выбрали самые красивые и интересные крепости разных регионов страны. Так, большинство россиян (28 процентов) назвали Генуэзскую крепость в Судаке (Крым) самым интересным средневековым сооружением.