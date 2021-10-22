Москве предрекли снижение цен на квартиры

На фоне снижения покупательской активности в Москве, вероятно, будет наблюдаться снижение цен на вторичное жилье. Кроме того, может сократиться и число квартир в продаже, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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По данным риелторов, за девять месяцев 2021 года (с января по сентябрь) средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы выросла на 10 процентов, с 290,2 тысячи до 320,1 тысячи рублей.

«На вторичном рынке сейчас глухо, как в танке, и говорить про какое-то оживление нельзя, — утверждают эксперты. — В сентябре зафиксирован значительный спад покупательской активности. Сейчас возможны два варианта. Во-первых, цены могут пойти вниз. Во-вторых, объекты просто будут снимать с продажи».

Специалисты ждут снижения числа реализуемых лотов на 15 процентов. По их прогнозу, выводить квартиры с рынка собственники начнут, когда стоимость жилья пойдет вниз на пять и более процентов.

Ранее аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявил, что в настоящее время вложения в недвижимость с инвестиционными целями вряд ли целесообразны. В ближайшие месяцы вероятна стагнация и даже некоторое проседание цен на рынке жилья, предрек эксперт.