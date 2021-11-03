Россияне переключились на одну из программ льготной ипотеки

Россияне переключились на семейную ипотеку, чтобы рефинансировать в рамках программы уже имеющиеся кредиты. Однако эксперты опасаются, что повышенный спрос может исчерпать одну из программ льготной ипотеки. Банки оценили рост спроса на рефинансирование в беседе РБК.

В банке ВТБ рост спроса на рефинансирование заметили в июле, тогда на улучшение условий по кредиту приходилось 25 процентов выдач по программе, в августе — 36 процентов. В сентябре доля рефинансирования достигла 62 процентов. В общей сложности начиная с июля банк выдал почти 10 тысяч кредитов по программе семенной ипотеки на общую сумму более 37 миллиардов рублей. Рост спроса заметили и в банке «Санкт-Петербург». С июля по сентябрь 2021-го доля рефинансирования увеличилась с 10,7 процента до 18,2 процента.

Пока специалисты положительно оценивают увеличение выдач по ипотеке, которые могут благоприятно сказаться на развитии строительства. Более активная динамика может иметь и негативные последствия для отрасли. «Однако повышенная доля рефинансирования может свидетельствовать о том, что данная программа постепенно исчерпывает себя как стимул для строительства», — заявила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. На будущее эксперты прогнозируют увеличение доли рефинансирования в рамках семейной ипотеки. Подобные заявления связаны с ростом ключевой ставки.

Ранее из обзора Центробанка по развитию банковского сектора стало известно, что темпы роста рынка ипотечного кредитования в России вновь ускорились в сентябре 2021 года. В общей сложности россияне оформили льготные кредиты на жилье на 40 миллиардов рублей.