России предрекли увеличение трат на ипотеку

В 2022 году российские власти могут увеличить траты из бюджета на возмещение банкам выпадающих процентных доходов по ипотеке. Возможное подорожание связано с ростом ключевой ставки, сообщают «Ведомости».

К октябрю 2021 года ключевая ставка достигла 7,5 процента. Однако без учета повышения показателя траты из бюджета на возмещение банкам в 2021 году оказались больше на 14 миллиардов рублей, чем планировалось. На данный момент власти не могу точно спрогнозировать, на сколько в будущем увеличатся затраты.

«С учетом последнего повышения, которое нигде еще не учитывается, мы перевалим за 100 миллиардов рублей расходов на субсидирование только по трем нашим основным льготным программам», — предрек замминистра финансов Алексей Моисеев. Он также предположил, что к концу 2021 года Центральный банк (ЦБ) может еще раз поднять ставку, что увеличит нагрузку на бюджет.

На 2022 год на субсидирование ипотеки в бюджете заложили 122,8 миллиарда рублей. На льготную ипотеку под 7 процентов годовых должно пойти 44,5 миллиарда рублей, на семейную — 66,8 миллиарда рублей, а траты на сельскую ипотеку должны превысить 11 миллиардов рублей.

Ранее в ипотечном департаменте федеральной компании «Этажи» заявили, что за год средний ежемесячный платеж по ипотеке в России вырос на 14 процентов и достиг 18,8 тысячи рублей. Причиной подобной динамики эксперты назвали подорожание жилья на фоне сохранения размера первоначального взноса.