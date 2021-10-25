Россиянам предложили выдавать ипотеку дистанционно

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин предложил разрешить банкам выдавать ипотеку дистанционно, передает РИА Новости. Эта схема может стать актуальной, если будут ужесточены меры по противодействию распространению COVID-19, пояснил чиновник.

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Стасишин заявил, что нужно действовать на опережение — уже сейчас попросить Центробанк вновь разрешить дистанционное оформление ипотечных кредитов. Эта схема временно действовала весной 2020-го, когда пандемия коронавируса набирала обороты.

«Ничего нового в этом нет, так как если где-то будет переведено на удаленку из-за локдауна, то мы заранее будем готовы, — сказал замглавы Минстроя в ходе выступления в Госдуме. — Это то, что сработало, дало бесшовно пройти локдаун и главное — абсолютно безденежно».

Чиновник сообщил, что Минстрой официально направит соответствующее предложение в ЦБ, и выразил желание узнать, как к этой инициативе относятся банки.

Ранее стало известно, что россияне стали активнее интересоваться темой досрочного погашения ипотеки. В сентябре 2021-го количество запросов о том, как правильно провести эту операцию, выросло почти на 11 процентов. Эксперты отсоветовали гражданам гасить ипотеку раньше чем через полгода после открытия кредита.