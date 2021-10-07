Москвичи ринулись оформлять один тип ипотеки

Жители Москвы продемонстрировали высокий интерес к одному из типов льготной программы кредитования на покупку квартир, им стала «Семейная ипотека». На москвичей за последние восемь месяцев приходилось около четверти подобных сделок по стране. Почему население столицы ринулось оформлять займы на покупку жилья именно на указанных условиях, рассказал заместитель мэра города Владимир Ефимов «Российской газете».

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По словам чиновника, в ближайшие месяцы в Москве ожидается дальнейший рост популярности семейной программы ипотеки, так как постепенное смягчение условий ее выдачи только увеличивает число потенциальных получателей кредита.

«С января по август в столице выдали почти 5,4 тысячи кредитов по этой программе на 35,8 миллиарда рублей. Общая стоимость приобретенного жилья составила 60,2 миллиарда. Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке за восемь месяцев установилась на уровне 4,81 процента, что на 0,07 процента ниже среднероссийской», — отметил вице-мэр.

Ефимов подчеркнул, что ажиотаж вокруг семейной ипотеки спровоцирован как раз низкой процентной ставкой кредита. На практике это выливается в значительную ежемесячную экономию заемщиков. «Если вы покупаете квартиру за 12 миллионов рублей с первоначальным взносом в три миллиона на 20 лет, то при ставке в восемь процентов каждый месяц придется отдавать банку 77 тысяч рублей. Если ставка при прочих равных опускается до пяти процентов, то платеж сокращается до 59,4 тысячи, а это уже экономия 17 тысяч в месяц», — пояснил изданию представитель мэрии.

Оформить семейную ипотеку можно на покупку квартиры в новостройке и на строительство индивидуального дома. В третьем квартале 2021 года банк ВТБ зафиксировал двукратное увеличение спроса на квартиры по семейной ипотеке. В августе президент Владимир Путин распорядился продлить срок действия указанного типа льготного кредитования до 31 декабря 2023 года.