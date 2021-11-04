Юрист напомнил о необходимости платить долги за унаследованное жилье

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин напомнил о необходимости платить долги за унаследованное жилье, так, наследнику переходят задолженности по ипотеке и жилищно-коммунальным услугам, однако он может быть освобожден от части долга, которая превышает сумму полученного имущества, пишет РИА Новости.

Юрист посоветовал перед вступлением в наследство собрать полную информацию о долгах умершего, чтобы понимать свои обязанности. Сделать это можно через судебных приставов, нотариуса или базу банкротных дел.

«При этом важно отметить, что наследники отвечают по долгам наследодателя только в рамках стоимости наследства. Если сумма задолженностей превышает стоимость квартиры, то превышающая часть автоматически не учитывается», — подчеркнул Паюшин.

По его словам, если на недвижимость оформлена ипотека со страховкой, то долг будет выплачивать страховая компания, в этом случае наследник должен в течение десяти дней уведомить ее о смерти заемщика. Если же страховки не было, есть три варианта: не вступать в наследство, вступить права, принимая на себя обязательства либо принять наследство, переоформить кредит на себя и продать жилье.

Паюшев добавил, что за наследуемую квартиру также необходимо закрыть задолженность по коммунальным платежам за три последних года, сделать это нужно сразу, а не через шесть месяцев.

Ранее Верховный суд России разъяснил, какие обязательства в отношении имущества возникают у наследников. Поводом для пояснений стала история, когда владелец недвижимости не успел при жизни заключить договор купли-продажи объекта.

