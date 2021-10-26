Россиянам разъяснили обязательства наследников

Верховный суд России разъяснил, какие обязательства в отношении имущества возникают у наследников. Поводом для пояснений стала история, когда владелец недвижимости не успел при жизни заключить договор купли-продажи объекта, сообщает «Российская газета».

Разбирательства начались в Подмосковье — мужчина решил приобрести участок с домом и, найдя подходящий вариант, заключил с продавцом предварительный договор купли-продажи. Он также передал в качестве задатка 1,2 миллиона рублей. Стороны должны были оформить основной договор. Однако покупатель скончался, не успев оформить сделку. Его имущество, включая квартиру, дом, два автомобиля и средства на банковских счетах, перешло супруге и дочери. Вскоре продавец предложил женщинам заключить с ним договор, однако они отказались.

Спустя время наследницы обратились с иском в суд с целью взыскать с продавца деньги, которые ему передал покойный покупатель. Городской суд Орехово-Зуево отклонил иск отметив, что женщины унаследовали не только имущество, но и невыполненные обязанности по договору. Наследницы оспорили решение в областном суде, который признал, что заключение договора связано с личностью человека, а полученные продавцом средства посчитал «неосновательным обогащением». В пользу каждой наследницы также взыскали по 400 тысяч рублей.

Однако продавец подал жалобу в Верховный суд, который заявил, что «исполнение обязательств, возникших по воле наследодателя, обязательно для наследников» — полученное по наследству имущество и невыполненные обязанности наследодателя считаются единым целым. В итоге женщины отказались заключать договор купли-продажи, а у продавца остался выплаченный задаток.

Ранее юрист Елена Бабушкина предостерегла россиян от покупки квартир, которые досталась продавцу в наследство менее трех лет назад. Сделка может сорваться, если наследники пропустили срок открытия наследства по уважительным причинам. В таком случае период может быть восстановлен.