Россиян предупредили о рисках при покупке квартиры за наличные

Специалисты по недвижимости: при покупке жилья за наличные нужно указать форму расчета

Эксперты в сфере недвижимости предупредили россиян, что при покупке квартиры за наличные деньги есть риски. В случае смерти продавца возвращать средства придется через суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлию Дымову и юриста Полину Глотову.

Специалисты уточнили, что за наличные чаще всего покупают участки стоимостью до 1,5 миллиона рублей, которые находятся за пределами Московского региона. К подобной оплате также прибегают, когда невозможно согласовать иную форму сделки. В таком случае есть риск смерти продавца, после чего недвижимость перейдет в наследственную массу — им можно будет распоряжаться только через полгода.

Для решения проблемы эксперты рекомендуют заключить законченный договор, предполагающий схему «деньги в обмен на имущество». В документе необходимо указать, что наличные передаются при заключении сделки в банке — покупатель должен удостовериться, что продавец снимает деньги при нем и отметить этот факт в документе. Также необходимо указать наличные как форму расчетов и зафиксировать, что покупатель получил документы на имущество и ключи.

Ранее Юрист Елена Бабушкина предостерегла россиян от покупки квартиры, доставшейся продавцу в наследство менее трех лет назад. Владельцы могут восстановить срок вступления в наследство, если пропустили его по уважительным причинам. В итоге сделку могут оспорить.