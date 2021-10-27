Россиян предупредили о скрытых проблемах при покупке готовых квартир

Будущим покупателям жилья напомнили, как грамотно провести сделку с вторичной недвижимостью и не нарваться на мошенников. Россиянам объяснили особенности оформления в собственность объектов с обременением и скрытые проблемы готовых квартир, передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-президента инвестиционной компании в сфере недвижимости Катерину Соболеву.

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Эксперт предупредила, что после того как в России урезали программу льготной ипотеки, многие желающие приобрести собственное жилье переориентировались на «вторичку», так как стоимость квадратного метра в ней практически достигла расценок в новостройках на начальном этапе строительства. Чтобы обезопасить себя от мошенников в сфере недвижимости, нужно тщательно проверить паспорт квартиры, советует инвестор. «Второе — проверить, действительно ли право собственности того года, которое показывают в документе. Можно зайти на сайт Росреестра и вбить кадастровый номер вашего объекта в онлайн-сервисе. Если в этих данных есть расхождение, или паспорт недействителен, то тогда нужно задуматься», — пояснила эксперт.

Перед тем как соглашаться на покупку квартиры с обременением, стоит продумать план действий. «В этом нет ничего страшного, но схема сделки будет отличаться в зависимости от условий банка, в котором оформили ипотеку. Надо обратиться в кредитную организацию вместе с продавцом и уточнить детали. Обычно банки идут на это и всегда помогают», — добавила Соболева. Скрытым сюрпризом может стать то, что за квартирой числится долг за коммуналку от прежнего собственника. Попросите продавца предоставить вам квитанции или справку о том, что все платежи за использованные ресурсы произведены, подчеркнула инвестор.

Ранее российские риелторы назвали факторы, которые сбавляют стоимость жилья при его продаже. На цену квартиры влияет близость к моргам и тюрьмам. Расположение дома рядом с такими объектами продавцы компенсируют скидками до 25-30 процентов.