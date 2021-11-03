Россиянам описали схему покупки квартиры без денег

Купить квартиру без денег возможно — россияне, не имеющие накоплений, могут воспользоваться таким инструментом, как ипотека без первоначального взноса. Схему описала в своем Instagram-аккаунте московский риелтор Наталья Перескокова.

Как отметила эксперт, при выдаче ипотеки без первого взноса банк использует инструменты для минимизации рисков своих потерь. Речь идет об обязательном страховании, высокой процентной ставке и доскональной проверке будущего заемщика.

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Кредит на жилье без первого взноса почти вдвое дороже, чем стандартный, признала риелтор. Так, если ипотека выдается на 20 лет для приобретения квартиры за 10 миллионов рублей, ставка при нулевом взносе составит 10,99 процента, ежемесячный платеж — больше 103 тысяч рублей. Если иметь 20-процентный взнос, ставка будет на уровне восьми процентов, ежемесячный платеж составит 66,9 тысячи рублей, подсчитала специалист.

«Ипотека без первоначального взноса по размеру ежемесячного платежа почти вдвое дороже, чем стандартная программа. Тем не менее, если вы желаете приобрести недвижимость и у вас нет денежных средств, то такое решение будет для вас оптимальным», — заключила Перескокова.

Ранее была определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку — по данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы практически не дают самозанятым. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.