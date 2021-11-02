Россиянам пообещали снижение ставок по льготной ипотеке

Банкир Тутова: ставки по льготным ипотечным программам в России снизятся на 0,2-0,4 п.п.

До конца 2021 года ставки по льготным ипотечным программам в России могут снизиться на 0,2-0,4 процентного пункта (п.п.), заявила РИА Новости заместитель председателя правления банка «Зенит» Наталья Тутова.

Увеличение ключевой ставки Центробанка обеспечило банкам запас для улучшения условий по льготным программам кредитования, поэтому можно ожидать сокращения ставок, пообещала эксперт.

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Льготная ипотека менее чувствительна к изменению ключевой ставки, пояснила банкир: чем выше ставка ЦБ, тем больше субсидий получают банки. Им выгодно держать ставки по льготной ипотеке на низком уровне, так они больше зарабатывают за счет объема выдачи.

При этом по стандартным ипотечным программам (без государственной поддержки) ставки вырастут в среднем на 0,3-0,5 процентного пункта, заявила Тутова. Но в ноябре-декабре, по ее мнению, банки все же будут стараться сохранить наиболее приемлемые условия для ипотечников, так как в это время традиционно наступает высокий сезон на рынке жилья.

Ранее стало известно, что россияне стали активнее интересоваться темой досрочного погашения ипотеки. В сентябре 2021-го количество запросов о том, как правильно провести эту операцию, выросло почти на 11 процентов. Эксперты отсоветовали гражданам гасить ипотеку раньше чем через полгода после открытия кредита.