Раскрыт способ накопить на первый взнос по ипотеке в Москве

Экономист Андрей Бархота: отказ от машины и экономия на еде позволят накопить на ипотеку

Среднестатистический москвич, зарабатывающий больше 100 тысяч рублей, способен за год накопить около 230 тысяч на первый взнос по ипотеке, если сократит некоторые статьи расходов, заявил РИА Новости независимый экономист Андрей Бархота.

Специалист раскрыл ключевой секрет успешного накопления средств — по его словам, нужно планировать и структурировать расходы. Так, в Москве семья еженедельно тратит на продукты и бытовые средства около 8-12 тысяч рублей, при этом если идти за покупками без списка, будет переплачено около 2-3 тысяч рублей. Если не допускать импульсивных трат на еду в супермаркете, можно за год сэкономить порядка 50-100 тысяч рублей, указал экономист.

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Он отметил, что копящим на ипотеку стоит отказаться от использования личного транспорта и такси. Это позволит сократить затраты на транспорт на 30-70 процентов или на 60-180 тысяч рублей в год, подсчитал эксперт.

Также Бархота рекомендовал будущим ипотечникам урезать расходы на досуг — рестораны, кино и прочие развлечения. В среднем московская семья тратит на это 2,5 тысячи рублей в неделю. Экономия на этой статье расходов позволит отложить 80-160 тысяч рублей в год, констатировал специалист. По его оценке, за год столичная семья способна накопить примерно четверть минимального первоначального взноса на ипотеку.

Ранее россиян предупредили об опасности ипотечной лихорадки. По подсчетам аналитиков РЭУ имени Г. В. Плеханова, доля ипотеки в структуре долгов физических лиц перед банковской системой достигла 47,6 процента. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель — 53 и 55 процентов соответственно.