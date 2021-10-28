Россияне накупили жилья вопреки подорожавшей ипотеке

«Ведомости»: в январе-сентябре 2021-го продажи новостроек в России выросли на 30 процентов

В январе-сентябре 2021 года в России было заключено 632 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росреестра. Это почти на 30 процентов больше, чем было подписано за аналогичный период 2020-го.

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Рост продаж квартир в новостройках на 20-25 процентов подтвердили и опрошенные изданием застройщики. Увеличение числа ДДУ они объясняют действием программы льготной ипотеки — в крупных городах она была популярной на протяжении первого полугодия текущего года. С июля программы урезали (ставку повысили до 7 процентов, предельную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей). Из-за этого, по подсчетам «Дом.рф», в январе-июне в рамках программы выдали кредитов на 754 миллиарда рублей, а в июле-сентябре — лишь на 64 миллиарда.

Восстановить продажи жилья в третьем квартале помогли совместные программы от застройщиков и банков, указывают эксперты. Девелоперы сами предлагают покупателям кредиты с субсидированными ставками, поэтому граждане накупили жилья вопреки подорожавшей ипотеке.

Кроме того, росту числа сделок в новостройках способствует сезонный фактор — осенью активность покупателей обычно увеличивается из-за окончания сезона отпусков, указывают участники рынка. Они полагают, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем: покупатели будут заключать сделки, так как на рынке сохраняется дефицит предложений, а обеспеченность жильем населения недостаточная.

Ранее стало известно, что россиян, верящих в предстоящее снижение цен на жилую недвижимость, намного больше, чем тех, кто ожидает подорожания квадратных метров. Почти 24 процента спрогнозировали снижение ценников в пределах пяти процентов, 20,5 процента заявили, что ждут более существенного падения стоимости жилья.