Греф назвал способ преодоления бедности

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности цифровых технологий более точно работать над преодолением бедности в России. Такой способ борьбы с проблемой он назвал во время встречи с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, Сбер и российское правительство уже работают над созданием социального казначейства, что станет прообразом целевых выплат конкретным людям, которые на тех или иных основаниях в них нуждаются.

Также Греф рассказал, что в этом году банку в сентябре пришлось пережить беспрецедентную нагрузку на систему, когда одна на другую наложились сразу три выплаты. «Это была самая высокая нагрузка за всю историю и на наших сотрудников, и на нашу систему. Но, слава Богу, все прошло без проблем», — подчеркнул он.

По итогам года прибыль Сбера может превысить триллион рублей, рассказал Греф. Путин в свою очередь отметил активное развитие Сбера.