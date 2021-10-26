Путин отметил развитие Сбербанка

Президент России Владимир Путин отметил активное развитие Сбербанка во время встречи с главой организации Германом Грефом. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», — сказал Путин.

Ранее Греф объявил, что чистая прибыль Сбербанка по итогам года может составить более триллиона рублей. «В этом году, наверное, мы превысим [показатели чистой прибыли] триллион рублей до конца года», — спрогнозировал он.

Также Греф обратил внимание на быстрое восстановление экономики и указал, что объемы выдачи ипотеки в стране постепенно восстанавливаются. «Был такой момент, когда резко упали выдачи ипотеки, но сейчас они постепенно восстанавливаются. И хороший рост спроса на ипотеку для семей с детьми, по которым государственная программа работает», — констатировал он.