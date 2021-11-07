Глава Сбербанка Греф заявил, что не видит признаков пузыря в потребительском кредитовании

Глава Сбербанка Герман Греф оценил риск появления пузыря в потребительском кредитовании. Его слова передает РИА Новости.

По словам Грефа, Сбербанк не видит признаков пузыря в своем портфеле потребительских кредитов, качество которого находится на стабильно высоком уровне.

«Кредитная политика Сбербанка направлена на ответственное кредитование. Каждая выдача кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства без ущерба для качества жизни», — пояснил он.

Греф также подчеркнул, что на данный момент отмечается эффект отложенного спроса: люди не купили что-то в 2020 году и пытаются приобрести это в 2021-м.

При этом Банк России обеспокоен ростом потребкредитования в стране и принимает меры по его охлаждению. Тем не менее Греф заявил, что ЦБ уже обладает эффективными инструментами для противодействия рискам в сфере кредитования, что позволит осуществлять эффективное регулирование при появлении предпосылок к формированию пузыря на рынке розничного кредитования.

Ранее Греф перечислил важнейшие современные технологии. В их число, по его мнению, входят искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G и беспилотный транспорт.