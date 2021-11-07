Греф перечислил важнейшие современные технологии

Самыми важными технологиями для России сейчас являются искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G и беспилотный транспорт. Такие технологии перечислил глава Сбербанка Герман Греф, его слова передает РИА Новости.

«Во-первых, искусственный интеллект. Эта технология помогает Сберу дополнительно зарабатывать более 140 миллиардов рублей чистой прибыли ежегодно», — объяснил Греф.

На втором месте, по его мнению, находятся квантовые вычисления, которые помогают решать задачи финансового и нефинансового бизнеса. Третьей важной технологией Греф считает 6G, которая позволит передавать любые объемы данных, а также отказаться от проводной связи.

«Сбер также разработал прототип беспилотного электромобиля будущего ФЛИП, который мы сейчас тестируем на закрытых площадках», — отметил глава Сбербанка. Он добавил, что все технологии, которые требуются России для успешного зеленого энергоперехода, также становятся актуальными на сегодняшний день.

Ранее Греф назвал способ преодоления бедности. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что Сбер и российское правительство уже работают над созданием социального казначейства, что станет прообразом целевых выплат конкретным людям.