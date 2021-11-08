Названы регионы России с доступными квартирами в аренду

Доступность аренды жилья для россиян с детьми пока в среднем остается не очень высокой, свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости. Но за период пандемии доля семей, способных снимать квартиры, все же увеличилась с 40 до 45 процентов.

Авторы исследования изучили рынки арендного жилья в российских регионах и назвали локации, где съемные квартиры наиболее доступны. Предполагалось, что жилье снимает семья из двух работающих взрослых и двух детей, тратя на это не более 70 процентов средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов.

Лидером по доступности аренды был признан Ямало-Ненецкий автономный округ — там больше 72 процентов семей могут спокойно снимать жилье. На втором и третьем местах оказались Чукотский автономный округ и Магаданская область, где этот показатель равен 67,3 и 63,3 процента соответственно. В число лидеров рейтинга также попали Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Ленинградская область — во всех перечисленных регионах больше половины семей способны без особых усилий арендовать квартиры.

Москва в рейтинге заняла десятое место, Московская область расположилась на 41 строчке. Регионами с самой низкой доступностью съемного жилья оказались Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, а также Севастополь.

Ранее стало известно, что Минстрой переработал государственную программу «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем», обозначив цели до 2030 года. До этого дедлайна в стране планируется, в частности, начать ежегодно строить до 5 миллионов квадратных метров арендных квартир. Минстрой также намерен обелить рынок аренды за счет предоставления налоговых вычетов съемщикам и снижения госпошлин за регистрацию договоров.