Россию предостерегли от закачки денег в ипотеку

Россия рискует вновь столкнуться с проблемой чрезмерного роста цен на жилье, если власти пойдут по пути дополнительного субсидирования ипотеки в депрессивных регионах. Такое мнение высказал глава «Индикаторов рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко, материал опубликован на сайте аналитического центра.

Эксперт раскритиковал идею дополнительного субсидирования ипотеки путем привязки размера ипотечной ставки к уровню среднего заработка, в конце октября озвученную в Госдуме.

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Эта мера приведет только к увеличению темпов роста цен на жилье и максимизации прибыли банков и девелоперов, предостерег Репченко. «Любая искусственная стимуляция спроса (а дополнительная закачка денег в ипотеку это она и есть), не сопровождающаяся пропорциональным увеличением объема предложения, чревата разгоном цен», — заявил аналитик.

Он отметил, что, например, в Москве «резкий рост цен на фоне льготной ипотеки с лимитом в 12 миллионов рублей очень быстро съел всю выгоду от низких ставок для покупателей». Субсидирование ипотечных ставок только снизило доступность жилья, подчеркнул эксперт.

«Решать жилищную проблему в стране нужно не через бесконечное субсидирование ипотечного рынка, а с помощью структурных реформ, направленных на увеличение предложения жилья и рост экономики в целом», — заключил Репченко.

Ранее стало известно, что россияне стали активнее интересоваться темой досрочного погашения ипотеки. В начале осени 2021-го количество запросов о том, как правильно провести эту операцию, выросло почти на 11 процентов. Эксперты отсоветовали гражданам гасить ипотеку раньше чем через полгода после открытия кредита.