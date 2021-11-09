Раскрыты бюджеты сделок с квартирами в Москве

«МИЭЛЬ»: в Москве увеличилась доля покупок жилья по цене 15-30 миллионов рублей

В октябре 2021 года на вторичном рынке недвижимости Москвы увеличилась доля покупок в ценовом диапазоне 15-30 миллионов рублей, свидетельствуют материалы агентства «МИЭЛЬ», предоставленные «Ленте.ру».

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Риелторы раскрыли бюджеты сделок с квартирами в столице. По их данным, максимальное количество покупок (29 процентов) проведено в диапазоне 9-12 миллионов рублей. 24 процента сделок пришлось на квартиры в бюджете 15-30 миллионов рублей. 22 процента прошло с объектами стоимостью 6-9 миллионов рублей. Еще 17 процентов сделок заключено в ценовом диапазоне 12-15 миллионов.

На квартиры стоимостью выше 30 миллионов рублей пришлось 6 процентов сделок, а минимальное число покупок затронуло жилье стоимостью до 6 миллионов рублей. «Как и в предыдущие месяцы, в самом недорогом ценовом сегменте продавались фактически только комнаты, доля таких покупок снизилась с 2 процентов летом до 1 процента в октябре, — указывают специалисты. — Доля же сделок в диапазоне 15-30 миллионов рублей возросла с 17 до 24 процентов».

По информации «МИЭЛЬ», средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве сейчас составляет 9,8 миллиона рублей, «двушки» — 14,6 миллиона, «трешки» — 17,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что владельцы выставленного на продажу жилья в Москве все реже соглашаются на скидки. Только каждая пятая сделка проходит со снижением первоначально заявленной стоимости.