Названа стоимость самых дешевых квартир в Москве

В октябре 2021-го доля сделок со студиями на московском рынке новостроек превысила 18 процентов, свидетельствуют данные «НДВ-Супермаркет Недвижимости», предоставленные «Ленте.ру». Средняя площадь студий, проданных в прошлом месяце, — 25 квадратных метров, стоимость — 7,7 миллиона рублей.

По информации риелторов, минимальная цена, по которой в старой Москве в октябре была продана студия, — 5,1 миллиона рублей, максимальная — 17,9 миллиона рублей.

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей «Я была уверена, что там живет шваль» Мать-одиночка о том, как самой купить жилье в России и не сойти с ума

В Московской области самый дешевый вид жилья в новостройках в среднем стоит 4,5 миллиона рублей. Доля сделок с квартирами-студиями в общем объеме спроса находится примерно на том же уровне, что и в Москве — 19 процентов. Наиболее бюджетная подмосковная студия в прошлом месяце была продана за 2,5 миллиона рублей, самым дорогостоящим назван лот за 7,5 миллиона.

«Главный недостаток студий — небольшая жилая площадь, как следствие, здесь сложно сделать перепланировку, кроме того, данный формат не подходит некоторым группам покупателей (скажем, семьям с детьми), — отмечают специалисты. — Также необходимо понимать, что в погоне за минимальной ценой покупатель может существенно переплатить за стоимость квадратного метра, так как в студиях она в среднем на 20-30 процентов выше, чем в многокомнатных квартирах».

При этом во многих жилых комплексах студии — самый востребованный товар, констатируют в «НДВ». В некоторых проектах спрос на них может достигать 30 процентов от общего числа продаваемых квартир.

Ранее экономист и политолог Михаил Делягин раскритиковал малогабаритные квартиры. Он назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.