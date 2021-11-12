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Россиянин провалился в квартиру соседа и стал фигурантом уголовного дела

Житель Старого Оскола упал в чужую квартиру и вынес из нее вещи на 46 тысяч рублей
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Старом Осколе (Белгородская область) возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, который через чердак провалился в квартиру соседа и вынес из нее ценные вещи. Фигуранту разбирательства грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщается на сайте областного управления МВД.

Заявление о краже поступило от 23-летнего владельца жилья. Он сообщил, что неизвестный вынес из квартиры ноутбук, сумку от него и телевизор. Сумма ущерба превысила 46 тысяч рублей. При этом в квартире оказался поврежденным потолок.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что вещи украл сосед потерпевшего. Накануне он поссорился с супругой, был изгнан из дома и решил вернуться обратно через чердак, но случайно упал в чужое жилище. Воспользовавшись ситуацией, он похитил дорогостоящую технику и скрылся. Телевизор россиянин успел сбыть, ноутбук и сумку изъяли полицейские.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной с причинением значительного ущерба.

Ранее стало известно, что окна остаются наиболее уязвимым местом в безопасности городских квартир в России. В среднем за месяц в стране регистрируется более 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, что соответствует уровню 2020 года и на 70 процентов выше показателей 2019-го. Эксперты составили рейтинг из пяти городов, где доля проникновений воров в квартиры через окна наибольшая. В него вошли Смоленск, Краснодар, Москва, Саратов и Курган.

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