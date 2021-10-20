Россиянам объяснили рост налога на недвижимость

Федеральная налоговая служба (ФНС) до конца октября завершит рассылку налоговых уведомлений собственникам объектов недвижимости: жилых помещений, садовых домов, хозпостроек, гаражей и прочих. В ряде случаев сумма налога за 2020 год изменилась — даже при сохранении налоговой ставки и кадастровой стоимости объектов, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Налоговики объяснили рост или возможное снижение суммы, подлежащей уплате. Основными причинами могут быть следующие: изменение понижающего коэффициента в формуле расчета налога, применение 10-процентного лимита на ежегодный рост налога и расчет налога с учетом переплаты, имеющейся у плательщика по этому или другим налогам.
Налоговики автоматически учитывают излишне уплаченные другие имущественные налоги и (или) пени по ним, а также НДФЛ, если к моменту расчета налога на имущество налоговым органом не получено заявление гражданина о зачете (возврате) таких сумм.
Конкретные причины изменения величины налогов ФНС рекомендует уточнять в региональных налоговых органах или в контакт-центре ведомства.
Ранее сообщалось, что в 2022 году сумма налога на квартиры в Москве увеличится на 10 процентов из-за повышения кадастровой стоимости недвижимости. Масштабы роста налоговой нагрузки раскрыл общественный омбудсмен по вопросам судебной экспертизы и кадастровой оценке Кирилл Кулаков.