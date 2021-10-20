Россиянам объяснили рост налога на недвижимость

ФНС: сумма налога на имущество может вырасти даже при сохранении стоимости объекта

Федеральная налоговая служба (ФНС) до конца октября завершит рассылку налоговых уведомлений собственникам объектов недвижимости: жилых помещений, садовых домов, хозпостроек, гаражей и прочих. В ряде случаев сумма налога за 2020 год изменилась — даже при сохранении налоговой ставки и кадастровой стоимости объектов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Налоговики объяснили рост или возможное снижение суммы, подлежащей уплате. Основными причинами могут быть следующие: изменение понижающего коэффициента в формуле расчета налога, применение 10-процентного лимита на ежегодный рост налога и расчет налога с учетом переплаты, имеющейся у плательщика по этому или другим налогам.

Налоговики автоматически учитывают излишне уплаченные другие имущественные налоги и (или) пени по ним, а также НДФЛ, если к моменту расчета налога на имущество налоговым органом не получено заявление гражданина о зачете (возврате) таких сумм.

Конкретные причины изменения величины налогов ФНС рекомендует уточнять в региональных налоговых органах или в контакт-центре ведомства.

Ранее сообщалось, что в 2022 году сумма налога на квартиры в Москве увеличится на 10 процентов из-за повышения кадастровой стоимости недвижимости. Масштабы роста налоговой нагрузки раскрыл общественный омбудсмен по вопросам судебной экспертизы и кадастровой оценке Кирилл Кулаков.