Российским автомобилистам напомнили об уплате налога до 1 декабря

У российских автомобилистов осталось меньше двух месяцев, чтобы заплатить транспортный налог. Об этом сообщает Autonews.

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Заплатить налог на транспортное средство следует до 1 декабря. Федеральная налоговая служба (ФНС) обратила внимание граждан на расширенный список автомобилей, подпадающий под так называемый «налог на роскошь». Из-за роста цен в него теперь включены модели массовых брендов, такие как Mazda CX-9, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback и другие.

Схема начисления автомобильного налога в России не менялась с 2003 года. Его сумма зависит от мощности двигателя. Самые высокие ставки по регионам действуют в Москве, самые низкие — в Ингушетии.

Кроме того, с 1 декабря завершается эксперимент с электронными свидетельствами о праве собственности на транспортное средство (СТС), который начался 9 сентября. Сейчас автомобилисты могут для проверки предъявлять сотрудникам ГИБДД QR-код, полученный на портале «Госуслуги».

Несмотря на то что полицейские проверяют код через собственные планшеты, бумажный СТС необходимо иметь при себе. Результаты эксперимента будут объявлены зимой.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить транспортный налог. Он считает его несправедливым и предлагает заменить топливным сбором.

