Россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду

Покупка квартиры с инвестиционными целями, для сдачи в аренду, несмотря на всю популярность такого инструмента, — идея весьма неоднозначная. Такое мнение высказал в беседе с агентством Regnum генеральный директор компании «Универ Капитал» Асхат Сагдиев.

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Как отметил эксперт, вложившийся в недвижимость гражданин не сможет при необходимости извлечь часть средств — придется продавать всю квартиру. Если деньги потребуются срочно, придется сделать серьезную скидку, указал он. При этом купивший жилье будет вынужден постоянно оплачивать коммунальные платежи — даже в периоды простоя, когда в нем не будут проживать арендаторы.

«Другой вопрос — если количество купленных под сдачу в аренду квартир резко возрастет, не получится ли так, что арендодателей окажется куда больше, чем арендаторов? Население сокращается и стареет, в итоге старики будут бегать за молодыми, упрашивая их снять их квартиру хотя бы по цене коммунальных платежей», — предупредил Сагдиев.

Он также посоветовал россиянам, покупающим жилье для сдачи в аренду, учитывать риски пожара, затопления и прочие, либо дополнительно тратиться на страховку. «Эта статья расходов также будет только расти», — спрогнозировал эксперт, заключив, что с учетом всего вышеперечисленного доходы от роста стоимости жилья «уже не выглядят столь впечатляюще».

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